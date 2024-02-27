РФ вдарила по Україні "Іскандерами", ракетами Х-59, Х-31П та "шахедами". Є прильоти — ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили 11 безпілотників та дві ракети типу Х-59 у ніч проти 27 лютого

Пуск ракети "Іскандер-М" (Фото: ресурс окупантів)

Російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 27 лютого. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що з Воронезької області росіяни запустили балістику типу "Іскандер-М".

Чотири керовані ракети Х-59 та одну протирадіолокаційну Х-31П РФ випустила з окупованих територій Херсонської та Донецької областей.

Також було випущено 13 "шахедів" із району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та Курської області.

Бойову роботу вели винищувачі, зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Протиповітряна оборона знищила 11 безпілотників та дві ракети Х-59 у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині – працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.

У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.

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