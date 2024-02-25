Росія атакує "шахедами". Лунають вибухи на Хмельниччині, працює ППО на Київщині

Росія обстрілює українські міста та інші населені пункти ударними безпілотниками

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 25 лютого та зранку Росія спрямувала на Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала у Хмельницькій області, у Київській – працює протиповітряна оборона.

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05:08. У Хмельницькій області гучно, лунає повітряна тривога. Суспільне написало про вибухи. Водночас моніторингові канали повідомили про другий БпЛА у передмісті й третій, що наближається до області.

05:23. На Хмельниччині лунають повторні звуки вибухів, додає Суспільне. За кілька хвилин КОВА напише, що у Київській області ППО працює по "шахедах".

05:38. Ще звуки вибухів у Хмельницькій області.

05:43. Повітряні сили ЗСУ написали про групу "шахедів" на Київщині, в районі Канівського водосховища. Також – на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей.

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

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