Росія вдарила ракетами по Краматорську. Є пошкодження багатоповерхівки та поранені – фото

Росіяни поцілили у промзону та житлову забудову у Краматорську ввечері 20 лютого

Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Ввечері 20 лютого російська армія завдала повітряного удару по Краматорську. Наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Близько 19:36 місцеві жителі повідомили у коментарях під дописами у Telegram про звуки вибухів у Краматорському районі, а згодом у місті.

Філашкін заявив, що загалом у Краматорську пролунали два вибухи, росіяни поцілили у промзону та житлову забудову.

"Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – написав голова ОВА.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську загинули щонайменше чотири особи.

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