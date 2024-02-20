Росія вдарила ракетами по Краматорську. Є пошкодження багатоповерхівки та поранені – фото
Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Ввечері 20 лютого російська армія завдала повітряного удару по Краматорську. Наразі відомо про трьох постраждалих, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Близько 19:36 місцеві жителі повідомили у коментарях під дописами у Telegram про звуки вибухів у Краматорському районі, а згодом у місті. 

Філашкін заявив, що загалом у Краматорську пролунали два вибухи, росіяни поцілили у промзону та житлову забудову.

"Наразі відомо про трьох поранених та численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – написав голова ОВА.

Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін

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