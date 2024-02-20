Росіяни запустили по Україні 23 "шахеди", а також ракети С-400 і Х-31. ППО збила всі БпЛА
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами в ніч проти 20 лютого. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив 23 безпілотники з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Також було випущено зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії та керована авіаційна ракета типу Х-31 у Запорізькій області.
Напад відбивали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
Українські воїни збили всі 23 "шахеди" у Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
- 16 лютого Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.
- 17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.
- Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську загинули щонайменше чотири особи.
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