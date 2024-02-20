Росіяни вдарили "шахедами" по промисловому об'єкту під Кременчуком. Почалася пожежа

Пронін заявив, що обійшлося без жертв та постраждалих, а до ліквідації залучили 18 одиниць техніки

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кременчуцький район Полтавської області у ніч проти 20 лютого. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, під удар потрапив промисловий об'єкт.

Внаслідок нальоту росіян почалася пожежа.

До ліквідації наслідків залучили 18 одиниць техніки та 85 осіб.

Обійшлося без загиблих та поранених.

16 лютого Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську загинули щонайменше чотири особи.

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