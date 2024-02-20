Росіяни вдарили "шахедами" по промисловому об'єкту під Кременчуком. Почалася пожежа
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Кременчуцький район Полтавської області у ніч проти 20 лютого. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, під удар потрапив промисловий об'єкт.

Внаслідок нальоту росіян почалася пожежа.

До ліквідації наслідків залучили 18 одиниць техніки та 85 осіб.

Обійшлося без загиблих та поранених.

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