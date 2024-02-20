Россияне ударили "шахедами" по промышленному объекту под Кременчугом. Начался пожар
Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Кременчугский район Полтавской области в ночь на 20 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
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По его словам, под удар попал промышленный объект.
В результате налета россиян начался пожар.
К ликвидации последствий привлекли 18 единиц техники и 85 человек.
Обошлось без погибших и раненых.
- 16 февраля Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
- 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.
- В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.
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