Россияне запустили по Украине 23 "шахеда", а также ракеты С-400 и Х-31. ПВО сбила все БпЛА
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами в ночь на 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг запустил 23 беспилотника из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Также были выпущены зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области России и управляемая авиационная ракета типа Х-31 в Запорожской области.
Нападение отражали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
Украинские воины сбили все 23 "шахеда" в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
- 16 февраля Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
- 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.
- В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.
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