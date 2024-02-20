Россияне запустили по Украине 23 "шахеда", а также ракеты С-400 и Х-31. ПВО сбила все БпЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники в семи областях Украины

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами в ночь на 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил 23 беспилотника из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Также были выпущены зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области России и управляемая авиационная ракета типа Х-31 в Запорожской области.

Нападение отражали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Украинские воины сбили все 23 "шахеда" в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

16 февраля Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.

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