Россияне запустили по Украине 23 "шахеда", а также ракеты С-400 и Х-31. ПВО сбила все БпЛА
Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами в ночь на 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

Военные заявляют, что враг запустил 23 беспилотника из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Также были выпущены зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области России и управляемая авиационная ракета типа Х-31 в Запорожской области.

Нападение отражали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. 

Украинские воины сбили все 23 "шахеда" в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Читайте также: Россияне ударили "шахедами" по промышленному объекту под Кременчугом. Начался пожар

войнапвоС-300воздушные силыХ-31Shahed-136дроны-камикадзе