У Хмельницькій області працювала ППО. Разом з тим пошкоджено об'єкт інфраструктури

Інформація про постраждалих не надходила, додали в ОВА

Робота ППО по ''шахедах'' (Ілюстративне фото)

На Хмельниччині вранці 25 лютого працювали сили протиповітряної оборони, Росія атакувала область "шахедами". Внаслідок цього відбулось пошкодження об'єкта інфраструктури, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Місцева влада уточнила, що інформація про постраждалих не надходила.

Вранці Київська обласна військова адміністрація також повідомляла про роботу ППО по "шахедах", детальної інформації поки що не було.

Повітряні сили заявляли, що загалом у ніч проти 25 лютого ворог спрямував на Україну 18 ударних безпілотників, українські військові збили 16 в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

20 лютого Росія вдарила ракетами по Краматорську, внаслідок чого постраждали троє людей.

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