Росіяни атакували Україну 18 "шахедами", ЗСУ не змогли збити лише два дрони
Фото: Олексій Кулеба/Telegram

В ніч проти 25 лютого Росія атакувала Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed. Українським військовим не вдалося збити тільки два дрони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Військові заявили, що безпілотники ворог запускав з районів Приморсько-Ахатрська та тимчасово окупованого Криму.

16 повітряних цілей було знищено в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Вранці Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО по "шахедах", у Хмельницькій області чули низку вибухів.

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