Росіяни атакували Україну 18 "шахедами", ЗСУ не змогли збити лише два дрони

Вранці у Хмельницькій області було чути вибухи. Про наслідки місцева влада поки що не повідомляла

Фото: Олексій Кулеба/Telegram

В ніч проти 25 лютого Росія атакувала Україну 18 ударними безпілотниками типу Shahed. Українським військовим не вдалося збити тільки два дрони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Військові заявили, що безпілотники ворог запускав з районів Приморсько-Ахатрська та тимчасово окупованого Криму.

16 повітряних цілей було знищено в межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.

Вранці Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО по "шахедах", у Хмельницькій області чули низку вибухів.

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

20 лютого Росія вдарила ракетами по Краматорську, внаслідок чого постраждали троє людей.

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