Россияне атаковали Украину 18 "шахедами", ВСУ не смогли сбить всего два дрона
В ночь на 25 февраля Россия атаковала Украину 18 ударными беспилотниками типа Shahed. Украинским военным не удалось сбить только два дрона, сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Военные заявили, что беспилотники враг запускал из Приморско-Ахатрского района и временно оккупированного Крыма.
16 воздушных целей были уничтожены в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.
Утром Киевская областная военная администрация сообщала о работе ПВО по "шахедам", в Хмельницкой области слышали ряд взрывов.
- 16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
- 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.
- 20 февраля Россия ударила ракетами по Краматорску, в результате чего пострадали три человека.
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