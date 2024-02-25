Россияне атаковали Украину 18 "шахедами", ВСУ не смогли сбить всего два дрона

Утром в Хмельницкой области были слышны взрывы. О последствиях местные власти пока не сообщали

Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В ночь на 25 февраля Россия атаковала Украину 18 ударными беспилотниками типа Shahed. Украинским военным не удалось сбить только два дрона, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Военные заявили, что беспилотники враг запускал из Приморско-Ахатрского района и временно оккупированного Крыма.

16 воздушных целей были уничтожены в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Утром Киевская областная военная администрация сообщала о работе ПВО по "шахедам", в Хмельницкой области слышали ряд взрывов.

16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

20 февраля Россия ударила ракетами по Краматорску, в результате чего пострадали три человека.

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