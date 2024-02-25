Россияне атаковали Украину 18 "шахедами", ВСУ не смогли сбить всего два дрона
Фото: Алексей Кулеба/Telegram

В ночь на 25 февраля Россия атаковала Украину 18 ударными беспилотниками типа Shahed. Украинским военным не удалось сбить только два дрона, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Военные заявили, что беспилотники враг запускал из Приморско-Ахатрского района и временно оккупированного Крыма.

16 воздушных целей были уничтожены в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Утром Киевская областная военная администрация сообщала о работе ПВО по "шахедам", в Хмельницкой области слышали ряд взрывов.

  • 16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.
  • 17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.
  • 20 февраля Россия ударила ракетами по Краматорску, в результате чего пострадали три человека.

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