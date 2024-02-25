Окупанти радіють нібито захопленню Ласточкиного. Генштаб не підтверджує, пише про бої

Офіційного заперечення від українського військового командування не було

Ліквідований окупант (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська воєнна пропаганда, а також аналітична команда DeepState 24 лютого заявили про нібито захоплення окупаційними військами селища Ласточкине на Авдіївському напрямку. Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття українськими військовими атак в районі населеного пункту.

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Вчора DeepState опублікував інтерактивну мапу, на якій видно, як Ласточкине частково перефарбувалося у червоний – колір, що означає окупацію населеного пункту російськими військами.

Аналітики додали, що окупанти "продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку".

Скриншот DeepState

Того самого дня низка Telegram-каналів з посиланням на неназваних українських військових, що нібито воюють на Авдіївському напрямку, підтвердили інформацію від DeepState.

Ресурси російських загарбників вже встигли "подякувати" головкому ЗСУ Олександру Сирському за "Ласточкине та Роботине до свят".

Скриншот з ресурсу окупантів

Для "підтвердження" захоплення Ласточкиного ворог опублікував відео з окупантами, які, як стверджується, стоять у селищі та демонструють на камеру національну символіку країни-терориста.

Скриншот з Telegram

Втім, офіційної інформації від Генштабу не було.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки. У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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