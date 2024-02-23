У районі Авдіївки вже понад місяць воюють американські танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 окрему механізовану бригаду, яка опублікувала відео бойової роботи.

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На записі можна побачити удари з танка по позиціях російських окупантів.

Зазначається, що Abrams показують високу живучість у бою.

"Весь боєкомплект розташований поза вежею в спеціальній задній ніші. При ураженні – енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить Abrams одним із найзахищеніших танків у світі", – заявили в 47 ОМБр.

Це перше офіційне визнання бойового застосування Abrams в Україні.

Військові нагадали, що танки цієї моделі пройшли бойове хрещення під час війни в Перській затоці, а також під час операції США щодо повалення режиму диктатора Саддама Хусейна в Іраку в 2003 році. Також Abrams застосовувалися американською морською піхотою в Афганістані.

7 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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