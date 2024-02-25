Оккупанты радуются якобы захвату Ласточкиного. Генштаб не подтверждает, пишет о боях

Официального возражения от украинского военного командования не было

Ликвидированный оккупант (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская военная пропаганда, а также аналитическая команда DeepState 24 февраля заявили о якобы захвате оккупационных войск поселка Ласточкино на Авдеевском направлении. Генштаб ВСУ сообщил об отбитии украинскими военными вражеских атак в районе населенного пункта.

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Вчера DeepState опубликовал интерактивную карту, на которой видно, как Ласточкино частично перекрасилось в красный цвет, что означает оккупацию населенного пункта российскими войсками.

Аналитики добавили, что оккупанты "продолжают давить на Северное и Орловку".

Скриншот DeepState

В тот же день ряд Telegram-каналов со ссылкой на якобы воюющих на Авдеевском направлении неназванных украинских военных подтвердили информацию от DeepState.

Ресурсы российских захватчиков уже успели "поблагодарить" главкома ВСУ Александра Сырского за "Ласточкино и Роботино к праздникам".

Скриншот по ресурсу окупантов

Для подтверждения захвата Ласточкиного враг опубликовал видео с оккупантами, которые, как утверждается, стоят в поселке и демонстрируют на камеру национальную символику страны-террориста.

Скриншот с Telegram

Впрочем, официальной информации от Генштаба не было.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки. В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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