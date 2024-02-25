В Хмельницкой области работала ПВО. Вместе с тем поврежден объект инфраструктуры

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ОВА

Работа ПВО по ''шахедам'' (Иллюстративное фото)

В Хмельницкой области утром 25 февраля работали силы противовоздушной обороны, Россия атаковала область "шахедами". В результате произошло повреждение объекта инфраструктуры, сообщили в областной военной администрации.

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Местные власти уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

Утром Киевская областная военная администрация также сообщала о работе ПВО по "шахедам", подробной информации пока не было.

Воздушные силы заявляли, что в целом в ночь на 25 февраля враг направил на Украину 18 ударных беспилотников, украинские военные сбили 16 в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

16 февраля 2024 года Россия дважды в сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

20 февраля Россия ударила ракетами по Краматорску, в результате чего пострадали три человека.

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