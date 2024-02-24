Командувач Повітряних сил підсумував втрати Росії у небі за два роки

Українські пілоти здійснили 7800 вильотів на вогневе ураження та 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття

Микола Олещук (Скриншот з відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Силами оборони знищили 1905 ракет, 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 340 літаків та 325 гелікоптерів окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту", – написав він.

Олещук зауважив, що впродовж великої війни Повітряні сили здійснили "десятки блискучих операцій".

За його даними, загалом у взаємодії із Силами оборони Повітряні сили знищили:

→ 1905 ракет різних типів: зокрема, 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал";

→ 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

→ 340 літаків;

→ 325 вертольотів.

Також командувач зазначив, що за два роки українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили вже понад 18 800 вильотів: 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття.

"Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо й активно працюємо над тим, щоб найближчим часом до битви врешті долучилися F-16", – написав він.

31 січня 2024 року Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

Продовж останнього тижня українські захисники знищили щонайменше пів ескадрильї російської авіації – сім винищувачів Су-34 та Су-35.

Ввечері 23 лютого у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.

Читайте також: Зеленський про знищення А-50: Ми використовуємо зброю партнерів лише на окупованих територіях