Командувач Повітряних сил підсумував втрати Росії у небі за два роки
З початку повномасштабного вторгнення РФ Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з Силами оборони знищили 1905 ракет, 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 340 літаків та 325 гелікоптерів окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Два роки великої війни. 730 днів повітряних атак. Зафіксувати статистику нашої "воєнної рутини" непросто, адже оновлюється вона практично щогодини. Оновлюється російськими А-50 та "сушками", іранськими "шахедами" та "непереможними ракетами", ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту", – написав він.
Олещук зауважив, що впродовж великої війни Повітряні сили здійснили "десятки блискучих операцій".
За його даними, загалом у взаємодії із Силами оборони Повітряні сили знищили:
→ 1905 ракет різних типів: зокрема, 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 "Кинджал";
→ 4844 ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
→ 340 літаків;
→ 325 вертольотів.
Також командувач зазначив, що за два роки українські пілоти в умовах потужної ворожої протидії здійснили вже понад 18 800 вильотів: 7800 – на вогневе ураження, 8900 – на авіаційне винищувальне прикриття.
"Поки на радянській техніці. Проте ми чекаємо й активно працюємо над тим, щоб найближчим часом до битви врешті долучилися F-16", – написав він.
- 31 січня 2024 року Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.
- Продовж останнього тижня українські захисники знищили щонайменше пів ескадрильї російської авіації – сім винищувачів Су-34 та Су-35.
- Ввечері 23 лютого у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.
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