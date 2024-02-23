ГУР та Повітряні сили знищили російський А-50 в районі Азовського моря – джерело

А-50 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Про це повідомило джерело LIGA.net у силах безпеки та оборони.

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Впродовж останньої години російські ресурси повідомляли про знищення А-50 у районі Азовського моря. Тоді ж стали з'являтися відео, як стверджується, з місця подій.

Джерело LIGA.net підтвердило інформацію про збиття цього літака та повідомило про спільну операцію ГУР та ПС.

Інших подробиць щодо знищення літака наразі немає.

Перше відео, як стверджується, з місця події. На ньому росіяни за кадром обговорюють, як літак випускає теплові ловушки, а згодом у нього ж влучає ракета. На кадрах видно декілька яскравих точок у небі, вибух та поступове зниження двох точок. Наприкінці відео чути звук вибуху.

Друге відео: операторка називає локацію — Трудова Вірменія, хутор у Краснодарському краї РФ. Росіянка каже, що впав гелікоптер, був великий вибух і "палає дуже сильно страшно". На відео видно полум'я та дим на землі поряд з якоюсь будівлею.

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