Буданов про знищення А-50: Росіяни, ймовірно, не зможуть підтримувати зв'язок цілодобово

Начальник української військової розвідки Буданов розповів, що на забезпеченні російської армії наразі є ще вісім літаків А-50

Кирило Буданов (Фото: ОП)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю для Financial Times заявив, що російський спеціальний літак розвідки А-50 був знищений відразу, тоді як повітряний командний пункт Іл-22М11 був дуже пошкоджений. Він також розповів, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій "цілодобово".

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"А-50 був збитий і вибухнув. Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі", – заявив він.

Голова розвідки розповів, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій "цілодобово". За словами Буданова, наразі у Росії є лише вісім А-50 у хорошому стані.

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15 січня російська воєнна пропаганда рознесла у Telegram-каналах фото, як стверджується, пошкодженого повітряного пункту управління Іл-22 росіян. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, схоже, літак зміг приземлитися, але все одно не підлягає ремонту.

Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття літаків. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року. Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.

Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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