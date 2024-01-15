Буданов про знищення А-50: Росіяни, ймовірно, не зможуть підтримувати зв'язок цілодобово
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю для Financial Times заявив, що російський спеціальний літак розвідки А-50 був знищений відразу, тоді як повітряний командний пункт Іл-22М11 був дуже пошкоджений. Він також розповів, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій "цілодобово".
"А-50 був збитий і вибухнув. Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі", – заявив він.
Голова розвідки розповів, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність Росії діяти та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій "цілодобово". За словами Буданова, наразі у Росії є лише вісім А-50 у хорошому стані.
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15 січня російська воєнна пропаганда рознесла у Telegram-каналах фото, як стверджується, пошкодженого повітряного пункту управління Іл-22 росіян. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, схоже, літак зміг приземлитися, але все одно не підлягає ремонту.
- Ввечері 14 січня з'явилася інформація про збиття літаків. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року. Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.
- Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
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