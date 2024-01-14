На півдні збитий унікальний літак-розвідник РФ А-50 і, можливо, Іл-22М – джерело

Над Азовським морем в районі Бердянська збиті спеціальний літак розвідки А-50 ("російський AWACS") і, ймовірно, повітряний командний пункт Іл-22М11

A-50 (Фото - Wikipedia)

Над Азовським морем в районі Бердянська збиті спеціальний літак розвідки А-50 ("російський AWACS") і, ймовірно, повітряний командний пункт Іл-22М11. Інформацію підтвердило джерело LIGA.net у спецслужбах.

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За попередніми даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

Іл-22 зазвичай використовується ПКС Росії як літаючий командний пункт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України збили такий літак у квітні 2022 року.

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26 лютого 2023 року у BYPOL повідомили про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Внаслідок вибухів нібито пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка. За даними Беларускі Гаюн, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ПКС РФ.

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