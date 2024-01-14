На юге сбит уникальный самолет-разведчик РФ А-50 и, возможно, Ил-22М – источник

Над Азовским морем в районе Бердянска сбиты специальный самолет разведки А-50 ("российский AWACS") и, вероятно, летающий командный пункт Ил-22М11

A-50 (Фото - Wikipedia)

Над Азовским морем в районе Бердянска сбиты специальный самолет разведки А-50 ("российский AWACS") и, вероятно, летающий командный пункт Ил-22М11. Информацию подтвердил источник LIGA.net в спецслужбах.

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По предварительным данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и пропал с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Ил-22 обычно используется ВКС России как летающий командній пункт. После начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины сбили такой самолет в апреле 2022 года

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26 февраля 2023 года в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В результате взрывов якобы поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

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