Росіяни показали фото пошкодженого Іл-22. ЗСУ: Приземлився, але "реанімація" не допоможе

У Повітряних силах заявили, що їхнім пріоритетом був розвідборт А-50

Частина пошкодженого Іл-22 (Фото: соцмережі)

Російська воєнна пропаганда рознесла у Telegram-каналах фото, як стверджується, пошкодженого повітряного пункту управління Іл-22 росіян. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, схоже, літак зміг приземлитися, але все одно не підлягає ремонту.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сьогодні вдень підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Приблизно в той самий час інформацію підтвердили Повітряні сили, додавши до допису інфографіку, на якій Іл-22 та А-50 значаться "знищеними".

Згодом у мережі розповсюдилось фото, як стверджується, пошкодженого Іл-22. Росіяни зазначали, що літак зміг приземлитися в Анапі.

Фото: соцмережі

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь, і 200-ті", – відреагував Ігнат.

Він наголосив, що саме А-50 був пріоритетною ціллю для українських військових, і "до сьогодні знищення цього борта здавалося непосильним завданням для Повітряних сил".

Інформація про збиття літаків з'явилася ввечері 14 січня. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.

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