Росіяни показали фото пошкодженого Іл-22. ЗСУ: Приземлився, але "реанімація" не допоможе
Російська воєнна пропаганда рознесла у Telegram-каналах фото, як стверджується, пошкодженого повітряного пункту управління Іл-22 росіян. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що, схоже, літак зміг приземлитися, але все одно не підлягає ремонту.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сьогодні вдень підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Приблизно в той самий час інформацію підтвердили Повітряні сили, додавши до допису інфографіку, на якій Іл-22 та А-50 значаться "знищеними".
Згодом у мережі розповсюдилось фото, як стверджується, пошкодженого Іл-22. Росіяни зазначали, що літак зміг приземлитися в Анапі.
"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь, і 200-ті", – відреагував Ігнат.
Він наголосив, що саме А-50 був пріоритетною ціллю для українських військових, і "до сьогодні знищення цього борта здавалося непосильним завданням для Повітряних сил".
- Інформація про збиття літаків з'явилася ввечері 14 січня. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.
- Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.
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