Россияне показали фото поврежденного Ил-22. ВСУ: Приземлился, но "реанимация" не поможет

В Воздушных силах заявили, что их приоритетом был разведборт А-50

Часть поврежденного Ил-22 (Фото: соцсети)

Российская военная пропаганда разнесла в Telegram-каналах фото, как утверждается, поврежденного воздушного пункта управления Ил-22 россиян. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что, похоже, самолет смог приземлиться, но все равно не подлежит ремонту.

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сегодня днем подтвердил сбитие двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Приблизительно в то же время информацию подтвердили Воздушные силы, добавив в сообщение инфографику, на которой Ил-22 и А-50 числятся "уничтоженными".

Впоследствии в сети распространилось фото, как утверждается, поврежденного Ил-22. Россияне отмечали, что самолет смог приземлиться в Анапе.

Фото: соцсети

Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто восстановлению не подлежит. Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа были раненые, надеюсь, и 200-е", – отреагировал Игнат.

Он подчеркнул, что именно А-50 был приоритетной целью для украинских военных, и "до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил".

Информация об уничтожении самолетов появилась вечером 14 января. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.

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