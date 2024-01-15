Россияне показали фото поврежденного Ил-22. ВСУ: Приземлился, но "реанимация" не поможет
Российская военная пропаганда разнесла в Telegram-каналах фото, как утверждается, поврежденного воздушного пункта управления Ил-22 россиян. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что, похоже, самолет смог приземлиться, но все равно не подлежит ремонту.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сегодня днем подтвердил сбитие двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Приблизительно в то же время информацию подтвердили Воздушные силы, добавив в сообщение инфографику, на которой Ил-22 и А-50 числятся "уничтоженными".
Впоследствии в сети распространилось фото, как утверждается, поврежденного Ил-22. Россияне отмечали, что самолет смог приземлиться в Анапе.
Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто восстановлению не подлежит. Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа были раненые, надеюсь, и 200-е", – отреагировал Игнат.
Он подчеркнул, что именно А-50 был приоритетной целью для украинских военных, и "до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил".
- Информация об уничтожении самолетов появилась вечером 14 января. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.
- Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.
- Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.
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