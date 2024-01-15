Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підтвердив знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 росіян.

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"Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!" – написав головком.

Інформація про збиття літаків з'явилася ввечері 14 січня. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.

Крім Залужного збиття двох літаків ворога підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Фото: Повітряні сили

ДОВІДКА На борту літака ДРЛО А-50 встановлена система раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони. Сьогодні російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії – А-50У. Іл-22М – повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. За даними довідника Military Balance 2022, на початку широкомасштабної війни з Україною в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації). На борту літакавстановлена система раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони. Сьогодні російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії – А-50У.– повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. За даними довідника Military Balance 2022, на початку широкомасштабної війни з Україною в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).

14 січня були перші роковини російського удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді загинули 46 осіб, серед яких шість – діти, близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. З-під завалів врятували 36 осіб, а пошукова-рятувальна операція тривала майже 70 годин.

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