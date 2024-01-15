Залужний та Повітряні сили підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 – відео
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підтвердив знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 росіян.
"Дякую Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!" – написав головком.
Інформація про збиття літаків з'явилася ввечері 14 січня. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 був знищений у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.
На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.
Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка захищала Крим.
Крім Залужного збиття двох літаків ворога підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
- 14 січня були перші роковини російського удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді загинули 46 осіб, серед яких шість – діти, близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. З-під завалів врятували 36 осіб, а пошукова-рятувальна операція тривала майже 70 годин.
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