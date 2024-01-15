Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 россиян.

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"Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!" – написал главком.

Информация об уничтожении самолетов появилась вечером 14 января. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.

Кроме Залужного сбивание двух самолетах врага подтвердили Воздушные силы ВСУ.

Фото: Воздушные силы

СПРАВКА На борту самолета ДРЛО А-50 установлена система раннего воздушного предупреждения и контроля, обнаруживающая дальние воздушные цели. Эти системы могут видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной обороны. Сегодня российские военно-космические силы имеют на вооружении девять самолетов А-50 и четыре модернизированные версии – А-50У. Ил-22М – воздушный командный пункт с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Самолет этого типа находится в воздухе и его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами. По данным справочника Military Balance 2022, в начале широкомасштабной войны с Украиной в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации). На борту самолетаустановлена система раннего воздушного предупреждения и контроля, обнаруживающая дальние воздушные цели. Эти системы могут видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной обороны. Сегодня российские военно-космические силы имеют на вооружении девять самолетов А-50 и четыре модернизированные версии – А-50У.– воздушный командный пункт с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Самолет этого типа находится в воздухе и его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами. По данным справочника Military Balance 2022, в начале широкомасштабной войны с Украиной в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).

14 января была первая годовщина российского удара по многоэтажному дому в Днепре. Тогда погибли 46 человек, среди которых шестеро – дети, около 80 человек получили ранения. К поисково-спасательной операции привлекли 450 спасателей, работавших сменами по 12 часов. Из-под завалов спасли 36 человек, а поисково-спасательная операция длилась около 70 часов.

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