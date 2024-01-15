Залужный и Воздушные силы подтвердили сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22 – видео
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 россиян.
"Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!" – написал главком.
Информация об уничтожении самолетов появилась вечером 14 января. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.
Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.
Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.
Кроме Залужного сбивание двух самолетах врага подтвердили Воздушные силы ВСУ.
- 14 января была первая годовщина российского удара по многоэтажному дому в Днепре. Тогда погибли 46 человек, среди которых шестеро – дети, около 80 человек получили ранения. К поисково-спасательной операции привлекли 450 спасателей, работавших сменами по 12 часов. Из-под завалов спасли 36 человек, а поисково-спасательная операция длилась около 70 часов.
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