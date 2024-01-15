Сили оборони півдня України опублікували кадри останнього польоту російського літака А-50, який було збито в Азовському морі 14 січня разом з повітряним командним пунктом Іл-22.

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"Саме так виглядав останній політ у зону неповернення", – йдеться у дописі військовослужбовців.

Ввечері 14 січня в ЗМІ з'явилася інформація про збиття літаків. За попередніми на той момент даними, розвідборт А-50 було знищено у повітрі, а Іл-22М11 зумів вийти із зони ураження і зник з радарів у районі тимчасово окупованої Керчі.

Росіяни натякали, що удару могла завдати помилково російська ППО, яка "захищала Крим".

Зранку 15 січня командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Згодом головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підтвердив знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та Іл-22 росіян. Крім нього, збиття двох літаків ворога підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

ДОВІДКА. На борту літака ДРЛО А-50 встановлено систему раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони. Сьогодні російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії – А-50У. На борту літака ДРЛО А-50 встановлено систему раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони. Сьогодні російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії – А-50У.

26 лютого 2023 року у BYPOL повідомили про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Внаслідок вибухів нібито пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка. За даними Беларускі Гаюн, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ПКС РФ.

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