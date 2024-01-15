ВСУ показали кадры "последнего полета в зону невозвращения" российского А-50 – видео
Силы обороны юга Украины опубликовали кадры последнего полета российского самолета А-50, сбитого в Азовском море 14 января вместе с воздушным командным пунктом Ил-22.
"Именно так выглядел последний полет в зону невозвращения", – говорится в сообщении военнослужащих.
Вечером 14 января в СМИ появилась информация об уничтожении самолетов. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.
Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, которая "защищала Крым".
Утром 15 января командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.
Впоследствии главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный подтвердил уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и Ил-22 россиян. Кроме него, сбитие двух самолетов врага подтвердили Воздушные силы ВСУ.
- 26 февраля 2023 года в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В результате взрывов якобы повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. По данным Беларуского Гаюна, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ПКС РФ.
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