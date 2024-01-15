Буданов об уничтожении А-50: Россияне, вероятно, не смогут держать связь круглосуточно
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Financial Times заявил, что российский специальный самолет разведки А-50 был уничтожен сразу, тогда как воздушный командный пункт Ил-22М11 был сильно поврежден. Он также рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно".
"А-50 был сбит и взорвался. Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе", – заявил он.
Глава разведки рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно". По словам Буданова, сейчас у России есть только восемь А-50 в хорошем состоянии.
Смотрите также: ВСУ показали кадры "последнего полета в зону невозвращения" российского А-50 – видео
15 января российская военная пропаганда разнесла в Telegram-каналах фото, как утверждается, поврежденного воздушного пункта управления Ил-22 россиян. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что, похоже, самолет смог приземлиться, но все равно не подлежит ремонту.
- Вечером 14 января появилась информация об уничтожении самолетов. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.
- Утром после новости командующий ПС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.
- Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Читайте также: "Сбили один, осталось четыре". ВСУ уничтожили уникальный российский самолет А-50: что это значит