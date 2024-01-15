Буданов об уничтожении А-50: Россияне, вероятно, не смогут держать связь круглосуточно

Начальник украинской военной разведки Буданов рассказал, что на обеспечении российской армии сейчас еще восемь самолетов А-50

Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Financial Times заявил, что российский специальный самолет разведки А-50 был уничтожен сразу, тогда как воздушный командный пункт Ил-22М11 был сильно поврежден. Он также рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно".

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"А-50 был сбит и взорвался. Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе", – заявил он.

Глава разведки рассказал, что уничтожение самолета, вероятно, повлияет на способность России действовать и поддерживать связь в зоне боевых действий "круглосуточно". По словам Буданова, сейчас у России есть только восемь А-50 в хорошем состоянии.

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15 января российская военная пропаганда разнесла в Telegram-каналах фото, как утверждается, поврежденного воздушного пункта управления Ил-22 россиян. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что, похоже, самолет смог приземлиться, но все равно не подлежит ремонту.

Вечером 14 января появилась информация об уничтожении самолетов. По предварительным на тот момент данным, разведборт А-50 был уничтожен в воздухе, а Ил-22М11 сумел выйти из зоны поражения и скрылся с радаров в районе временно оккупированной Керчи.

Утром после новости командующий ПС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года. Россияне намекали, что удар могла нанести по ошибке российская ПВО, защищавшая Крым.

Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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