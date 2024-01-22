Знищення А-50 росіян. ЗСУ: На борту були молодші офіцери та полковник
Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що на борту знищеного 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник.
"Я вже теж дивився в їхніх пабліках рубрику, де некрологи з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім — молоді офіцери. Я навіть здивувався, якщо чесно, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків", – сказав він.
Ігнат пояснив, що навіть молодий офіцер – це втрата, на яку Росія не може не звертати уваги. Оскільки молодий офіцер – це випускник військового вишу, в якому навчають п'ять років, і ще кілька років він практикується безпосередньо у військах, в результаті чого має досвід у бойових діях.
"Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені <...> Літаків у них стало менше, екіпажу — теж менше. Від цього, безумовно, і нам стало краще, їхні спроможності дещо зменшилися", – додав речник ПС.
Ігнат також нагадав, що новий російський літак А-50 невдовзі з'явився в акваторії Азовського моря, "але не підлітав уже так близько".
"А що ближче він підлітає до нашого узбережжя, то далі може проводити радіолокаційну розвідку в повітряному просторі нашої держави. Тому вже так не наважується, і це добре", – пояснив Ігнат.
- Ввечері 14 січня 2024 року з'явилася інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.
- Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- А-50 був збитий і вибухнув, а Іл-22 був дуже пошкоджений, але йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, повідомив глава ГУР Буданов.
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