Уничтожение А-50 россиян. ВСУ: На борту были младшие офицеры и полковник

Юрий Игнат (Скриншот)

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что на борту уничтоженного 14 января самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

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"Я уже тоже смотрел в их пабликах рубрику, где некрологи появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего — молодые офицеры. Я даже удивился, если честно, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов", – сказал он.

Игнат объяснил, что даже молодой офицер – это потеря, на которую Россия не может не обращать внимания. Поскольку молодой офицер – это выпускник военного вуза, в котором обучают пять лет, и еще несколько лет он практикуется непосредственно в войсках, в результате чего имеет опыт в боевых действиях.

"Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены <...> Самолетов у них стало меньше, экипажа — тоже меньше. От этого, безусловно, и нам стало лучше, их способности несколько уменьшились", – добавил представитель ВС.

Игнат также напомнил, что новый российский самолет А-50 вскоре появился в акватории Азовского моря, "но не подлетал уже так близко".

"А чем ближе он подлетает к нашему побережью, тем дальше может проводить радиолокационную разведку в воздушном пространстве нашего государства. Поэтому уже так не решается, и это хорошо", – объяснил Игнат.

Вечером 14 января 2024 года появилась информация о сбитых российских самолетах А-50 и Ил-22М11.

Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

А-50 был сбит и взорвался, а Ил-22 был значительно поврежден, но ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе, сообщил глава ГУР Буданов.

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