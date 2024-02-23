ГУР и Воздушные силы уничтожили российский А-50 в районе Азовского моря

А-50 (Иллюстративное фото: Википедия)

В рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Об этом сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны.

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В течение последнего часа российские ресурсы сообщали об уничтожении А-50 в районе Азовского моря. Тогда же стали появляться видео, как утверждается с места событий.

Источник LIGA.net подтвердил информацию о сбитии этого самолета и сообщил о совместной операции ГУР и ВС.

Других подробностей по уничтожению самолета пока нет.

Первое видео, как утверждается, с места происшествия. На нем россияне за кадром обсуждают, как самолет выпускает тепловые ловушки, а впоследствии в него попадает ракета. На кадрах видны несколько ярких точек в небе, взрыв и постепенное понижение двух точек. В конце видео слышен звук взрыва.

Второе видео: оператор называет локацию - Трудовая Армения, хутор в Краснодарском крае РФ. Россиянка говорит, что упал вертолет, был большой взрыв и "горит очень сильно страшно". На видео видно пламя и дым на земле рядом с каким-нибудь зданием.

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