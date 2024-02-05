ВСУ: Уничтожение А-50 в связке с Ил-22 произошло впервые в истории. Запад аплодирует

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушные силы ВСУ впервые в истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, подбив 14 января 2024 года российский А-50 в связке с Ил-22. Он считает, что Западу лучшей рекламы их оружия "нечего и ждать". Об этом Игнат рассказал в интервью Центру противодействия дезинформации.

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Вечером 14 января появилась информация о сбивании российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает – это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", – сказал он и подчеркнул, что такие операции – лучшая реклама западного оружия.

Представитель командования ВС ВСУ отметил, что уничтожение А-50 – это серьезный имиджевый удар по режиму российского диктатора Владимира Путина.

"Воздушные Силы мечтали такой самолет уничтожить. Вы не представляете, какая радость была тех, кто это сделал, какая радость была на командном пункте. Это действительно вдохновляет. Жирная цель, она была уничтожена", – добавил Игнат.

Утром после новости командующий ВС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Главком ВСУ Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов оккупантов: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

А-50 был сбит и взорвался, а Ил-22 был сильно поврежден, но ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе, сообщил глава ГУР Буданов.

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