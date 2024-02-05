ЗСУ: Знищення літака А-50 у зв'язці з Іл-22 відбулося вперше в історії. Захід аплодує

Речник командування ПС ЗСУ Ігнат наголосив, що знищення А-50 — це серйозний іміджевий удар по режиму російського диктатора Путіна

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили ЗСУ вперше в історії знищили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, підбивши 14 січня 2024 року російський А-50 у зв’язці з Іл-22. Він вважає, що Заходу кращої реклами їхньої зброї "годі й чекати". Про це Ігнат розповів у інтерв’ю Центру протидії дезінформації.

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Ввечері 14 січня з'явилась інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11. На борту знищеного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник.

"Знищення А-50 ще й у придачу з Іл-22, який у зв’язці працює — це вперше в історії такий літак був знищений. Західний світ аплодує", — сказав він та наголосив, що такі операції – найкраща реклама західної зброї.

Речник командування ПС ЗСУ зауважив, що знищення А-50 — це серйозний іміджевий удар по режиму російського диктатора Володимира Путіна.

"Повітряні Сили мріяли такий літак знищити. Ви не уявляєте, яка радість була тих, хто це зробив, яка радість була на командному пункті. Це дійсно надихає. Жирна ціль, вона була знищена.", — додав Ігнат.

На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.

Головком ЗСУ Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

А-50 був збитий і вибухнув, а Іл-22 був дуже пошкоджений, але йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, повідомив глава ГУР Буданов.

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