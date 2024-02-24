Командующий Воздушными силами подытожил потери России в небе за два года

Украинские пилоты совершили 7800 вылетов на огневое поражение и 8900 – на авиационное истребительное прикрытие

Николай Олещук (Скриншот по видео)

С начала полномасштабного вторжения РФ Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Силами обороны уничтожили 1905 ракет, 4844 ударных дрона и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня, 340 самолетов и 325 вертолетов оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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"Два года большой войны. 730 дней воздушных атак. Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50 и "сушками", иранскими "шахедами" и "непобедимыми ракетами", враждебными пунктами управления, крейсерами, подлодками и целыми штабами флота", – написал он.

Олещук отметил, что на протяжении большой войны Воздушные силы совершили "десятки блестящих операций".

По его данным, в целом во взаимодействии с Силами обороны Воздушные силы уничтожили:

→ 1905 ракет разных типов: в частности, 43 баллистических и 25 аэробаллистических – Х-47М2 "Кинжал";

→ 4844 ударных дронов и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня;

→ 340 самолетов;

→ 325 вертолетов.

Также командующий отметил, что за два года украинские пилоты в условиях мощного вражеского противодействия совершили уже более 18 800 вылетов: 7800 – на огневое поражение, 8900 – на авиационное истребительное прикрытие.

"Пока на советской технике. Однако мы ждем и активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время к битве наконец-то присоединились F-16", – написал он.

31 января 2024 года Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

В течение последней недели украинские защитники уничтожили минимум пол-эскадрильи российской авиации – семь истребителей Су-34 и Су-35.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

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