Зеленський про знищення А-50: Ми використовуємо зброю партнерів лише на окупованих територіях

З чого саме 23 лютого ГУР та Повітряні сили збили рідкісний та дорогий літак окупантів – поки що достеменно невідомо

Володимир Зеленський (Фото: Alessandro Della Valle / EPA)

Президент Володимир Зеленський у контексті знищення літака окупантів А-50 над Росією заявив, що Україна не використовує та "ніколи не буде застосовувати" зброю від партнерів будь-де, окрім як на своїх тимчасово окупованих територіях. Слова українського лідера передає Укрінформ.

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За словами президента, збиття А-50 та інших літаків окупантів є в будь-якому випадку результатом союзу України та партнерів, без якого Україні було б "дуже складно", а за деякими напрямками – "неможливо боронити свою державу".

Зеленський подякував українським захисникам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам – за підтримку України в боротьбі з агресією РФ.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу (з партнерами. – Ред.) зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – додав український лідер.

Наразі достеменно невідомо, чим саме уразили російський А-50. Українська правда з посиланням на джерела в ГУР заявила, що борт було збито з радянського зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

Ввечері 23 лютого у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.

ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян. Згодом ГУР надало більше деталей та опублікувало запис радіопереговорів росіян.

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