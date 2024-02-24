Знищення літака А-50У. ГУР розкрило деталі операції та опублікувало запис переговорів росіян
У Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили деталі знищення літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У увечері 23 лютого, а також опублікували запис радіопереговорів росіян.
Розвідники заявляють, що А-50У було збито неподалік Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї, останній зліт літак здійснив з аеродрому "Ахтубінськ" і мав виконувати завдання в районах Приморсько-Ахтарська та Зернограда.
ГУР зафіксувало різке припинення роботи радіолокаційного комплексу "шмель", яким обладнано А-50У, о 18:45.
Знищення літака підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один із льотчиків повідомив, що спостерігав роботу протиповітряної оборони, спалахи та вибухи.
Після падіння А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35 та трьох бортів Су-34, які виконували завдання біля Міллерового — частина з них планувала завдавати авіаударів поблизу Авдіївки.
- Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.
- За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.
- ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян.
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