У Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили деталі знищення літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У увечері 23 лютого, а також опублікували запис радіопереговорів росіян.

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Розвідники заявляють, що А-50У було збито неподалік Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї, останній зліт літак здійснив з аеродрому "Ахтубінськ" і мав виконувати завдання в районах Приморсько-Ахтарська та Зернограда.

ГУР зафіксувало різке припинення роботи радіолокаційного комплексу "шмель", яким обладнано А-50У, о 18:45.

Знищення літака підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один із льотчиків повідомив, що спостерігав роботу протиповітряної оборони, спалахи та вибухи.

Після падіння А-50У росіяни наказали припинити місії для двох літаків Су-35 та трьох бортів Су-34, які виконували завдання біля Міллерового — частина з них планувала завдавати авіаударів поблизу Авдіївки.

ДОВІДКА А-50У – це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовує для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. А-50У – це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовує для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Увечері 23 лютого в рамках спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил було знищено російський літак А-50. Вартість такого судна, якого у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 млн.

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200.

ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян.

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