В Главном управлении разведки Минобороны раскрыли детали уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У вечером 23 февраля, а также опубликовали запись радиопереговоров россиян.

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Разведчики заявляют, что А-50У был сбит неподалеку Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, последний взлет самолет осуществил с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять задачи в районах Приморско-Ахтарска и Зернограда.

ГУР зафиксировало резкое прекращение работы радиолокационного комплекса "шмель", которым оборудован А-50У, в 18:45.

Уничтожение самолета подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35. Один из летчиков сообщил, что наблюдал работу противовоздушной обороны, вспышки и взрывы.

После падения А-50У россияне приказали прекратить миссии для двух самолетов Су-35 и трех бортов Су-34, которые выполняли задачи возле Миллерово — часть из них планировала наносить авиаудары вблизи Авдеевки.

СПРАВКА А-50У – это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использует для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации. А-50У – это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использует для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян.

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