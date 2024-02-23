ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян. Стоит $350 млн

Beriev_A-50,_2011-08-13

В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. В разведке обнародовали карту падения самолета. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов - это большая честь.

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" Сбиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы", – подчеркнули в ГУР.

По данным ГУР, резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.

Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн, отметили в разведке.

Карта: ГУР

Карта: ГУР

Карта: ГУР

Главнокомандующий Сырский отметил, что уничтожение самолета - отличная работа Воздушных сил и ГУР.

"Уничтожение российских самолетов и врагов - это большая честь", - акцентировал он.

А-50У – это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.