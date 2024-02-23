ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян. Стоит $350 млн
В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных Сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У. В разведке обнародовали карту падения самолета. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов - это большая честь.
" Сбиение А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы", – подчеркнули в ГУР.
По данным ГУР, резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск.
Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн, отметили в разведке.
Главнокомандующий Сырский отметил, что уничтожение самолета - отличная работа Воздушных сил и ГУР.
"Уничтожение российских самолетов и врагов - это большая честь", - акцентировал он.
А-50У – это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
- В рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Об этом сообщил источник LIGA.net в силах безопасности и обороны.
- Также это подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.