ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян. Коштує $350 млн

А-50 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. У розвідці оприлюднили карту падіння літака. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.

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"Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", – наголосили в ГУР.

За даними ГУР, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ.

Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн, наголосили у розвідці.

Мапа: ГУР

Мапа: ГУР

Мапа: ГУР

Головнокомандувач Сирський наголосив, що знищення літака – чудова робота Повітряних сил та ГУР.

"Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь", – акцентував він.

ДОВІДКА. А-50У – це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. А-50У – це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.