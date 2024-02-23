ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян. Коштує $350 млн
У результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Повітряних Сил ЗСУ над Азовським морем збили черговий цінний російський літак А-50У. У розвідці оприлюднили карту падіння літака. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.
"Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", – наголосили в ГУР.
За даними ГУР, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ.
Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн, наголосили у розвідці.
Головнокомандувач Сирський наголосив, що знищення літака – чудова робота Повітряних сил та ГУР.
"Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь", – акцентував він.