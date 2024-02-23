Силы обороны сбили российский А-50 советским ЗРК С-200 – УП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов – это большая честь

Русский С-200 (Фото: EPA/IGOR SAREMBO)

По данным издания УП, Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

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Вечером 23 января в рамках совместной операции Главного управления разведки и воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов – это большая честь.

СПРАВКА. Зенитные ракетные комплексы С-200 в Украине были сняты с вооружения десять лет назад. "Фишкой" советской ракеты 1960-х годов была дальность – она должна была сбивать стратегические бомбардировщики США B-52, летящие на большой высоте и расстоянии. Сейчас в Украине ракеты С-200, вероятно, переделывают для ударов по наземным целям РФ. С-200 использует полуактивное самонаведение ракет на цель. После обнаружения цели специальный радиолокатор "подсвечивает" ее – непрерывно и автоматически сопровождает цель по угловым координатам, скорости и расстоянию. Подробнее об этом в Зенитные ракетные комплексы С-200 в Украине были сняты с вооружения десять лет назад. "Фишкой" советской ракеты 1960-х годов была дальность – она должна была сбивать стратегические бомбардировщики США B-52, летящие на большой высоте и расстоянии. Сейчас в Украине ракеты С-200, вероятно, переделывают для ударов по наземным целям РФ. С-200 использует полуактивное самонаведение ракет на цель. После обнаружения цели специальный радиолокатор "подсвечивает" ее – непрерывно и автоматически сопровождает цель по угловым координатам, скорости и расстоянию. Подробнее об этом в разборе LIGA.net

Вечером 14 января появилась информация об уничтожении российских самолетов А-50 и Ил-22М11. На борту уничтоженного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.

Утром после новости командующий ПС Николай Олещук намекнул на то, что это правда, и заявил о мести россиянам за ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января 2023 года.

Залужный днем 15 января подтвердил сбивание двух воздушных судов кафиров: Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

А-50 был сбит и взорвался, а Ил-22 был сильно поврежден, но ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе, сообщил глава ГУР Буданов.

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