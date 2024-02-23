Сили оборони збили російський А-50 радянським ЗРК С-200 – УП

За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

Ввечері 23 січня у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.

ДОВІДКА.

Зенітні ракетні комплекси С-200 в Україні було знято з озброєння десять років тому. "Фішкою" радянської ракети 1960-х років була дальність – вона повинна була збивати стратегічні бомбардувальники США B-52, що летять на великій висоті та відстані. Зараз в Україні ракети С-200, ймовірно, переробляють для ударів по наземних цілях РФ. С-200 використовує напівактивне самонаведення ракет на ціль. Після виявлення цілі спеціальний радіолокатор "підсвічує" її – безперервно та автоматично супроводжує ціль за кутовими координатами, швидкістю та відстанню. Докладніше про це –