Сили оборони збили російський А-50 радянським ЗРК С-200 – УП
За даними видання УП, Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.
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Ввечері 23 січня у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.
ДОВІДКА.Зенітні ракетні комплекси С-200 в Україні було знято з озброєння десять років тому. "Фішкою" радянської ракети 1960-х років була дальність – вона повинна була збивати стратегічні бомбардувальники США B-52, що летять на великій висоті та відстані. Зараз в Україні ракети С-200, ймовірно, переробляють для ударів по наземних цілях РФ. С-200 використовує напівактивне самонаведення ракет на ціль. Після виявлення цілі спеціальний радіолокатор "підсвічує" її – безперервно та автоматично супроводжує ціль за кутовими координатами, швидкістю та відстанню. Докладніше про це – у розборі LIGA.net.
- Ввечері 14 січня з'явилась інформація про збиття російських літаків А-50 і Іл-22М11. На борту знищеного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник.
- На ранок після новини командувач ПС Микола Олещук натякнув на те, що це правда, і заявив про помсту росіянам за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року.
- Залужний вдень 15 січня підтвердив збиття двох повітряних суден окупантів: Іл-22 та літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- А-50 був збитий і вибухнув, а Іл-22 був дуже пошкоджений, але йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, повідомив глава ГУР Буданов.
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