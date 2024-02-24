Зеленский об А-50: Мы используем оружие партнеров только на оккупированных территориях

Из чего именно 23 февраля ГУР и Воздушные силы сбили редкий и дорогой самолет оккупантов – пока точно неизвестно

Владимир Зеленский (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Президент Владимир Зеленский в контексте уничтожения самолета оккупантов А-50 над Россией заявил, что Украина не использует и "никогда не будет применять" оружие от партнеров где угодно, кроме как на своих временно оккупированных территориях. Слова украинского лидера передает Укринформ.

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По словам президента, сбитие А-50 и других самолетов оккупантов является в любом случае результатом союза Украины и партнеров, без которого Украине было бы "очень сложно", а по некоторым направлениям – "невозможно защищать свое государство".

Зеленский поблагодарил украинских защитников за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнеров – за поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше (С партнерами. – Ред.) оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – добавил украинский лидер.

Пока неизвестно, чем именно поразили российский А-50. Украинская правда со ссылкой на источники в ГУР заявила, что борт был сбит из советского зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Вечером 23 февраля в рамках совместной операции Главного управления разведки и воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов – это большая честь.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян. Впоследствии ГУР предоставило больше деталей и опубликовало запись радиопереговоров россиян.

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