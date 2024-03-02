Росія запустила по Україні 17 "шахедів", військовим вдалося знищити 14 цілей — ЗСУ

В Одесі через приліт дрона в житлову дев'ятиповерхівку загинули двоє людей, зруйновано під'їзд

Мобільна вогнева група (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив 17 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 цілей.

Раніше стало відомо, що в Одесі "шахед" повністю зруйнував під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку.

Двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.

У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині працювала протиповітряна оборона.

Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.

У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.

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