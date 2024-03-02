Росія запустила по Україні 17 "шахедів", військовим вдалося знищити 14 цілей — ЗСУ
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 2 березня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог запустив 17 безпілотників.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити 14 цілей.
Раніше стало відомо, що в Одесі "шахед" повністю зруйнував під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку.
Двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.
У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
- У ніч на 25 лютого та вранці Росія спрямувала в Україну ударні безпілотники, низка вибухів пролунала на Хмельниччині, на Київщині працювала протиповітряна оборона.
- Згодом стало відомо, що на Хмельниччині сталося пошкодження об'єкта інфраструктури.
- У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, українським військовим вдалося збити три ракети та дев'ять безпілотників.
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