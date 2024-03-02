Кулеба: Россия атакует каждый раз, когда Запад бездействует. Нужно помочь Украине быстрее
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ускорить помощь Украине после атаки россиян в ночь на 2 марта. Об этом он написал в X (Twitter).
По его словам, оккупанты устроили очередную атаку на Харьков, Одессу и Сумскую область, погибли три человека, еще восемь получили ранения.
"Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное в целях объяснения, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия отнимает настоящую человеческую жизнь", — заявил Кулеба.
Он отметил, что на каждую непоставленную систему противовоздушной обороны Москва отвечает сотнями ракет и беспилотников на города Украины.
"За каждый патрон, вывезенный из Европы вместо отправки в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли", — написал глава МИД.
Дипломат призвал партнеров инвестировать в производство вооружений и запретить экпорт за пределы Европы.
"Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько потребуется", а "настолько быстро и столько, сколько потребуется", — резюмировал министр.
- В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий можно посмотреть по ссылке.
- Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 беспилотников.
- В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.
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