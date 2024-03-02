Кулеба: Россия атакует каждый раз, когда Запад бездействует. Нужно помочь Украине быстрее

Кулеба заявил, что на каждую недоставленную систему ПВО Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ускорить помощь Украине после атаки россиян в ночь на 2 марта. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, оккупанты устроили очередную атаку на Харьков, Одессу и Сумскую область, погибли три человека, еще восемь получили ранения.

"Россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, сказанное в целях объяснения, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия отнимает настоящую человеческую жизнь", — заявил Кулеба.

Он отметил, что на каждую непоставленную систему противовоздушной обороны Москва отвечает сотнями ракет и беспилотников на города Украины.

"За каждый патрон, вывезенный из Европы вместо отправки в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли", — написал глава МИД.

Дипломат призвал партнеров инвестировать в производство вооружений и запретить экпорт за пределы Европы.

"Цель состоит не в том, чтобы действовать "столько, сколько потребуется", а "настолько быстро и столько, сколько потребуется", — резюмировал министр.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий можно посмотреть по ссылке.

Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 беспилотников.

В ночь на 27 февраля российская армия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136.

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