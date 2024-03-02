Кулеба: Росія атакує щоразу, коли Захід не діє. Потрібно допомогти Україні швидше
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів прискорити допомогу Україні після атаки росіян у ніч проти 2 березня. Про це він написав у X (Twitter).
За його словами, окупанти влаштували чергову атаку на Харків, Одесу та Сумську область, загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.
"Росія діє щоразу, коли Захід не діє. За кожне слово, сказане з метою пояснення, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя", – заявив Кулеба.
Він зазначив, що на кожну непоставлену систему протиповітряної оборони Москва відповідає сотнями ракет та безпілотників на міста України.
"За кожен патрон, вивезений із Європи замість відправки в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі", – написав глава МЗС.
Дипломат закликав партнерів інвестувати у виробництво озброєнь та заборонити експорт за межі Європи.
"Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "настільки швидко і стільки, скільки потрібно", – резюмував міністр.
- У Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.
- Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 безпілотників.
- У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.
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