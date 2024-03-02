Кулеба: Росія атакує щоразу, коли Захід не діє. Потрібно допомогти Україні швидше

Кулеба заявив, що на кожну недоставлену систему ППО Росія відповідає сотням ракет та безпілотників

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів прискорити допомогу Україні після атаки росіян у ніч проти 2 березня. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, окупанти влаштували чергову атаку на Харків, Одесу та Сумську область, загинули троє людей, ще вісім отримали поранення.

"Росія діє щоразу, коли Захід не діє. За кожне слово, сказане з метою пояснення, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя", – заявив Кулеба.

Він зазначив, що на кожну непоставлену систему протиповітряної оборони Москва відповідає сотнями ракет та безпілотників на міста України.

"За кожен патрон, вивезений із Європи замість відправки в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі", – написав глава МЗС.

Дипломат закликав партнерів інвестувати у виробництво озброєнь та заборонити експорт за межі Європи.

"Мета полягає не в тому, щоб діяти "стільки, скільки потрібно", а "настільки швидко і стільки, скільки потрібно", – резюмував міністр.

У Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків можна переглянути за посиланням.

Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 безпілотників.

У ніч проти 27 лютого російська армія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136.

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