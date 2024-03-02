Зеленский упрекнул западных партнеров в политических играх, пока Россия продолжает убивать

Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз убила мирных жителей в Одессе, а мир тем временем продолжает тянуть с поставками оружия

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в политических спорах на фоне очередной террористической атаки России по Одессе, в результате которой погибли семь человек, двое из которых – дети. В вечернем видеообращении он подчеркнул, что затягивание партнеров с военной помощью приводит к таким жертвам.

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Комментируя российский удар "шахедами" по Одессе, Зеленский отметил, что это был обычный жилой дом, и в таких атаках никакого военного смысла "нет и быть не может".

"Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставкой оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не просила "ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь".

"А когда жизни теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", – заявил он.

Он подчеркнул, что российский террор должен проиграть, а в Москве не признают ничего, кроме силы, – поэтому должно быть больше украинской силы и единства мира.

"Если кому-то еще не хватает мотивации, "шахеды" каждую ночь – это мотивация. Российские ракеты, российское зло. Каждая наша потеря. Каждый наш воин, отдавший свою жизнь ради независимости Украины", – добавил президент.

В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Изначально сообщалось, что три человека погибли, еще восемь получили ранения, идет спасательная операция. Видео последствий – здесь.

По состоянию на вечер 2 марта известно уже о семерых погибших, в том числе из-под завалов спасатели извлекли тела матери и младенца.

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