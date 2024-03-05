Россия атаковала Украину "шахедами", под ударом снова была Одесса. ПВО сбила 18 дронов

Всего россияне запустили 22 дрона-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 марта из оккупированного Крыма

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что всего враг выпустил 22 беспилотника из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму.

Боевую работу вели зенитчики и мобильные огневые группы.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 "шахедов" в Одесской области.

Ночью местные власти писали о взрывах в Одессе.

В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Видео последствий – здесь.

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