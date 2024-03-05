Россия атаковала Украину "шахедами", под ударом снова была Одесса. ПВО сбила 18 дронов
Российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.
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Военные заявляют, что всего враг выпустил 22 беспилотника из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму.
Боевую работу вели зенитчики и мобильные огневые группы.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 "шахедов" в Одесской области.
Ночью местные власти писали о взрывах в Одессе.
- В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.
- В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Видео последствий – здесь.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что удар по Одессе – это еще один пример потерь, к которым приводит затягивание поставок оружия для Украины.
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