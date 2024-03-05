Росія атакувала Україну "шахедами", під ударом знову була Одеса. ППО збила 18 дронів
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 5 березня. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

Військові заявляють, що загалом ворог випустив 22 безпілотники з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму.

Бойову роботу вели зенітники та мобільні вогневі групи.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.

Вночі місцева влада писала про вибухи в Одесі.

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