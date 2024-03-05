Росія атакувала Україну "шахедами", під ударом знову була Одеса. ППО збила 18 дронів

Загалом росіяни запустили 22 дрона-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 5 березня з окупованого Криму

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 5 березня. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

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Військові заявляють, що загалом ворог випустив 22 безпілотники з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму.

Бойову роботу вели зенітники та мобільні вогневі групи.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині.

Вночі місцева влада писала про вибухи в Одесі.

У ніч проти 2 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 російських безпілотників.

В Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Відео наслідків – тут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

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