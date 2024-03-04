Росія свідомо вбила дітей в Одесі, її безкарність триває — голова МЗС Литви

Ландсбергіс заявив, що для Росії мають бути негайні та серйозні наслідки

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав притягнути Росію до відповідальності за руйнування під'їзду житлового будинку в Одесі, де загинуло 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Росія свідомо вбиває дітей уві сні.

Він зазначив, що Москва заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Повинні бути серйозні і негайні наслідки, а не безкарність, що триває", — заявив Ландсбергіс.

У ніч проти 2 березня Сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 російських безпілотників.

В Одесі росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку. Спочатку повідомлялося, що троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, триває рятувальна операція. Відео наслідків – тут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар по Одесі – це ще один приклад втрат, до яких призводить затягування постачання зброї для України.

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