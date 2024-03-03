Росія вдарила авіабомбою по центру Курахового, 16 людей поранено – фото наслідків
В обід 3 березня армія російських окупантів завдала повітряного удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого 16 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Нині люди, які зазнали травм, перебувають у лікарні та отримують медичну допомогу.
Попередньо, для завдання удару Росія використала керовану авіаційну бомбу.
Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок.
- 21 січня 2024 року російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.
- 22 лютого загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області – унаслідок цього було поранено дев'ятеро осіб.
- 27 лютого російські загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду, загинула людина, поранено п'ятеро.
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