Росія вдарила авіабомбою по центру Курахового, 16 людей поранено – фото наслідків
Фото: Вадим Філашкін/Telegram

В обід 3 березня армія російських окупантів завдала повітряного удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого 16 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Нині люди, які зазнали травм, перебувають у лікарні та отримують медичну допомогу.

Попередньо, для завдання удару Росія використала керовану авіаційну бомбу.

Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок.

Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
Фото: Вадим Філашкін
  • 21 січня 2024 року російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.
  • 22 лютого загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області – унаслідок цього було поранено дев'ятеро осіб.
  • 27 лютого російські загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду, загинула людина, поранено п'ятеро.

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війнакураховокабВадим Філашкін