Росія вдарила авіабомбою по центру Курахового, 16 людей поранено – фото наслідків

Фото: Вадим Філашкін/Telegram

В обід 3 березня армія російських окупантів завдала повітряного удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого 16 людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Нині люди, які зазнали травм, перебувають у лікарні та отримують медичну допомогу.

Попередньо, для завдання удару Росія використала керовану авіаційну бомбу.

Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок.

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

Фото: Вадим Філашкін

21 січня 2024 року російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.

22 лютого загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області – унаслідок цього було поранено дев'ятеро осіб.

27 лютого російські загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду, загинула людина, поранено п'ятеро.

Читайте також: Покровськ і Мирноград опинилися під масованим обстрілом – фото наслідків

