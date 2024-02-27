Курахове. Росіяни вдарили по підприємству у громаді – загинула людина, є поранені – фото

32-річний працівник приватного підприємства через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медзакладу

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники обстріляли з артилерії Курахівську громаду в Донецькій області – унаслідок цього загинула одна людина, п'ятеро осіб поранено. Про це повідомила обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, окупанти обстріляли Курахівську громаду зі ствольної артилерії, у зоні ураження опинилося приватне підприємство.

"32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникними ранами грудної клітки. Один із постраждалих наразі перебуває у важкому стані", – написала обласна прокуратура.

Також, зазначають правоохоронці, вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Відстань від Курахового до лінії фронту становить близько 10 км:

Мапа: Deepstate

21 січня російська армія обстріляла Донецьку область, зокрема місто Курахове. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.

22 лютого загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області – унаслідок цього було поранено дев'ятеро осіб.

Одна людина загинула і дев’ять отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу села Костянтинопольське Курахівської громади.

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