Курахово. Россияне ударили по предприятию в общине – погиб человек, есть раненые – фото

Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские захватчики обстреляли из артиллерии Кураховскую общину в Донецкой области – в результате погиб один человек, пять человек ранены. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным следствия, оккупанты обстреляли Кураховскую общину из ствольной артиллерии, в зоне поражения оказалось частное предприятие.

"32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение. Еще троих мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализировали с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", – написала областная прокуратура.

Также, отмечают правоохранители, взрывы повредили здание предприятия и автомобили.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Расстояние от Курахово до линии фронта составляет около 10 км:

Карта: Deepstate

21 января российская армия обстреляла Донецкую область, в том числе город Курахово. В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения.

22 февраля захватчики нанесли авиаудар по Курахово Донецкой области – в результате были ранены девять человек.

Один человек погиб и девять получили ранения в результате вражеского обстрела села Константинопольское Кураховской общины.

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